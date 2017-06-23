Фонд кино представил перечень российских фильмов, которые в 2017 году получат финансовую поддержку. Список проектов был согласован на заседании попечительского совета фонда, который прошел 22 июня.

В нем участвовали советник президента России и председатель попечительского совета Владимир Толстой, пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин и др., передает Газета.Ру.

На питченге фонда были представлены 24 работы. Из них отобрали 16 картин.

Шесть проектов получат безвозвратную субсидию, два — на условиях 100-процентной возвратности, остальные — по смешанной схеме.

В перечень вошли фильмы «Елки-6», «Елки-7», «О чем говорят мужчины — 3», «Притяжение-2» а также «Три богатыря и принцесса Египта», «Урфин Джюс — 2», «Конек-Горбунок» и другие.