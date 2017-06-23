Законопроект, обязывающий организации, занимающиеся финансированием кандидатов на выборах любого уровня, отчитываться об источниках дохода внесли на рассмотрение в конгресс США. Инициатором законопроекта выступил член конгресса от демократической партии Дерек Килмер.

Инициативу он объяснил необходимостью ограничить влияние иностранного капитала на выборные процессы в Соединенных Штатах. В случае принятия законопроекта контроль источников финансирования кандидатов будет Счетная палата США, сообщает RT.

Согласно тексту документа, организация, занимающаяся финансированием того или иного кандидата на выборах любого уровня, не сможет прямо или косвенно использовать полученные из-за границы средства, «чтобы осуществить — либо явно или неявно пообещать осуществить — взнос или пожертвование денежных средств или иных ценностей какой-либо из сторон, участвующих в выборах».