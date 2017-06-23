Психология может войти в обязательную школьную программу до 2020 года, сообщил гендиректор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе в рамках пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

«Я думаю, что [стандарт будет внедрен] через два года», — уточнил Кекелидзе. Как отмечает телеканал «360», введение психологии в качестве обязательного предмета для российских школьников станет дополнительной мерой в профилактике суицидов среди подростков и раннего употребления алкоголя и наркотиков.

Кекелидзе уточнил, что институт им. Сербского разрабатывает учебник по психологии для школьников. Уже готовы материалы для учащихся 3–8 классов.