Заместитель генерального директора частной компании в Нижнем Новгороде получил травмы при падении на бетонные плиты. Государственная инспекция по труду начала расследование несчастного случая.

Мужчина проводил осмотр металлических конструкций на строительстве жилого дома в Советском районе города. Одна из конструкций не выдержала веса пострадавшего и потеряла равновесие, из-за чего он упал, сообщает ИА «НьюсНН».

В результате падения мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы, повреждения внутренних органов и рваные раны. В данный момент заместитель гендиректора компании находится в больнице.