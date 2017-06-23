Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» установили первую из четырех камер дистанционного видеонаблюдения для контроля за лесопожарной обстановкой в национальном парке. Устройство расположено на вышке сотового оператора и оснащено 10-кратным оптическим зумом. До 10 июля будут установлены еще три камеры.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, с 22 июня в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На сегодняшний день площадь горения увеличилась до 125 тыс. га.

Всего на территории области действует 84 природных пожара, из них шесть вновь обнаруженных очагов, 32 возгорания находятся в зоне контроля. В субботу и воскресенье обстановка на территории Приангарья будет ухудшаться в связи с жаркой и ветреной погодой.