Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), российский дилер Infiniti - ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзовет 8 270 автомобилей марки Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45, выпущенные с апреля 2006 г. по 2010 г.

Причиной отзыва являются возможные повреждения подушек безопасности. Дилер проинформирует владельцев Infiniti, которые попадают под отзыв, путем рассылки СМС. При необходимости надо будет предоставить автомобиль в ремонт, где бесплатно проведут замену подушек безопасности или ее газогенератора.

Также, владельцы транспортных средств могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, и обратиться в дилерский центр для проведения ремонтных работы.

«Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45 является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды», - говорится в сообщении Росстандарта.