В Краснодарском крае введение новой социальной нормы потребления электричества, запланированное на 1 июля, отсрочено до 2019 года. Это связано с тем, что в регионе нет базы абонентов. Энергетики составят ее самостоятельно.

После изменений, каждому прописанному в жилом помещении будет полагаться по норме 250 киловатт в месяц. За превышение этого показателя придется доплачивать, передает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, введение социальной нормы на потребление электроэнергии на Кубани уже не раз переносилось. Первоначально новую схему оплаты планировалось использовать с 1 январе 2017 года, но из-за неготовности к новым расчетам ресурсоснабжающих организаций, введение соцнорм было отложено до 1 июля текущего года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».