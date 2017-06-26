120 кинопроектов рассмотрели экспертные советы Министерства культуры в ходе представления новых работ российских кинематографистов. Большинство картин намечено выпустить на экраны в 2018 году. По итогам отбора конкурсных заявок лучшие из них получат субсидии на производство. С решением эксперты должны определиться не позже 10 июля.

В презентациях (питчингах) кинопроектов, которые Министерство культуры проводит с 2013 года, принимают участие режиссеры, авторы сценариев, продюсеры, а также предполагаемые актеры будущих фильмов. На представление, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты — ответы на вопросы членов экспертного совета.

— Как руководитель профильного департамента, я доволен тем, что мы увидели и услышали, — заявил, подводя итоги, директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. — Было много качественных, запоминающихся, интересных заявок, и мы постараемся, чтобы отобранных проектов было как можно больше.

Экспертный совет по игровому, авторскому и экспериментальному кино рассмотрел 74 проекта. В числе фильмов, претендующих на господдержку, — военные драмы, триллеры, исторические и биографические картины, комедии, молодежные ленты, лирические драмы, а также семейное кино.

Мэтр мирового кинематографа Андрей Кончаловский планирует снять российско-итальянскую ленту «Грех» о судьбе Микеланджело Буанаротти. Бюджет ленты составит 780 млн. руб, у Минкультуры создатели картины (ее представляла продюсер Олеся Гирдат) запрашивают 60 млн. В «Грехе» будут заняты западные актеры, среди которых Якоб Диль, снимавшийся в «Рае».

Режиссёр Алексей Красовский («Коллектор») снимет комедию «Элефант» — о детском писателе. Анна Меликян — фильм «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. Режиссер Евгений Сокуров обратится к жанру военной драмы. По его словам, события картины «Свидетель» происходят в 2014 году на юго-востоке Украины. Главный герой — военный корреспондент (в этой роли — Алексей Гуськов) — пройдет через суровые испытания, но сумеет сохранить в себе человека.

Также на обсуждение были вынесены байопик «Сахаров» Юрия Кары о легендарном академике, лирическая драма «Выше неба» Оксаны Карас, картина об отношениях сына и матери «Подбросы» Ивана Твардовского, фильм «Клятва» Владимира Котта.

Кроме того, на господдержку претендуют «История одного назначения» Авдотьи Смирновой — об одной из страниц жизни Льва Толстого, героическая эпопея Андрея Волгина «Балканский рубеж», посвященная участию наших солдат в войне в Косово, комедия «Учености плоды» Игоря Угольникова, остросюжетный триллер с элементами мелодрамы «Сторож» Юрия Быкова.

Проекты режиссеров-дебютантов традиционно финансируются отдельной строкой. На сей раз их было 27. Президент кинофестиваля «Кинотавр» и продюсер Александр Роднянский представил фильм Исмаила Сафарали «Ночной прилив».

— Это очень личная история, — отметил продюсер, характеризуя картину. — Действие фильма происходит в рыбацком поселке на Каспийском море. У главной героини Сары в море пропадает отец, но она верит, что он жив…

Режиссерским дебютом актера Данилы Дунаева станет фильм «Будённый» о знаменитом военачальнике. Главную роль сыграет Олег Фомин. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в качестве продюсера вынес на обсуждение остросюжетную драму «Камень, ножницы, бумага». Художественным руководителем проекта выступит актер и режиссер Фёдор Бондарчук. Также Бондарчук спродюсирует картину Александра Чернова «Рейтинг».

— Это — городская сказка. Главный герой — собачка, которую мы делаем графикой, — заинтриговал экспертов Федор Бондарчук.

В режиссерском амплуа также дебютирует сценарист Алексей Казаков («Горько», «Горько-2», «Самый лучший день»), представивший фильм ужасов «А теперь не смотри». О картине «Юморист» рассказал создатель «Лондонграда» и «Оптимистов» писатель Михаил Идов. Фильм повествует о нескольких днях из жизни сценариста, переживающего личный и творческий кризис.

18 проектов представили экспертам мастера детского кино. Среди фильмов — 12 выпусков детского киножурнала «Ералаш», военная драма, приключенческие ленты, картины, посвящённые взаимоотношениям в семье, дружбе, взрослению, а также фэнтази и истории любви.

— Самое главное, что мы живы и хотим дальше работать. Наверное, самое для нас важное — это 200 млн. просмотров наших роликов в интернете, — заявил под аплодисменты зала художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский.

Военная драма Александра Галибина «Сестрёнка» расскажет о четырехлетней русской девочке-сироте — во время Великой Отечественной она попадает в киргизский посёлок.

— Это семейная картина о добре и силе веры, — подчеркнул режиссер. — Наша лента будет иметь рейтинг 7+ и выше — за 80.

Киностудия имени М. Горького планирует запустить фильм «Я свободен», посвященный детям с ограниченными возможностями. Как отметил режиссёр Илья Северов, предполагаемая аудитория фильма — зрители 10-17 лет. Съёмки пройдут в Крыму, в основе сюжета — дружба двух подростков, один из которых инвалид.

Детские рассказы Михаила Зощенко про «Лелю и Миньку» экранизирует Анна Чернакова, а продюсером, сценаристом и художником-постановщиком выступит Александр Адабашьян, который отметил, что существует целый пласт невостребованной кинематографом советской детской литературы. Предполагается, что в картине снимется народная артистка Инна Чурикова. Яркий актёрский состав, в том числе Чулпан Хаматову, намерены привлечь создатели музыкального фильма «Александрина» — о нем рассказал режиссёр Марк Горобец.

Итоги рассмотрения всех представленных кинопроектов представители Минкультуры обещали огласить до 10 июля.