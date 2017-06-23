Секретная служба США сообщила, что знает о шутке американского актера Джонни Деппа про убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Как говорится в заявлении Секретной службы США, они отслеживают необходимые открытые источники, в том числе социальные сети, и оценивают потенциальные угрозы, пишет «РИА Новости».

Методы и инструменты исполнения обязанностей по обеспечению безопасности Секретной службой США обсуждаться не могут, сообщает американская спецслужба.

Ранее Джонни Депп во время общения с поклонниками на музыкальном фестивале в Гластонбери в шутку предположил, что появление президента США Дональда Трампа на мероприятии в Англии не закончилось бы добром.