Успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C38 с 31 спутником прошtл в пятницу в Индии с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил организацию космических исследований с успехом. «Поздравляю ISRO с 40-м по счету успешным запуском ракеты-носителя Polar c 31 спутником из 15 стран. Мы гордимся вами!» — написал он на своей странице в Twitter.

Индийский спутник Cartosat-2, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, стал основным грузом. Его вес составляет 712 кг. Остальные 30 наноспутников принадлежат различным государствам, передает RT. Они весят в общей сложности 243 кг.

Индии принадлежит только один из них. Остальные 29 принадлежат 14 странам: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Чили и Японии.