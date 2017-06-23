Внесенный в Госдуму группой депутатов-коммунистов законопроект, предусматривающий государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, самими гражданами страны воспринимается довольно неоднозначно. Несмотря на то что, по оптимистичным прогнозам самих разработчиков, принятие подобного закона позволит снизить цены на социально значимые товары примерно в два раза, согласно исследованию ВЦИОМа, лишь 14% россиян поддерживают госрегулирование цен как единственную меру помощи малообеспеченным слоям населения. Большинство выступают за комплексный подход. Население не готово идти на ухудшение качества своей жизни ради низких цен. Для него важны такие факторы, как доступность магазинов, широкий ассортимент, высокое качество продукции, возможность совершать покупки в удобное время. Большинство специалистов опасаются, что с введением госрегулирования неизбежно снизится качество товаров, а некоторые продукты вообще могут исчезнуть с прилавков. Эксперты считают, что опасения потребителей оправданны.

По мнению Петра Шелища, председателя Общероссийской общественной организации «Союз потребителей Российской Федерации», вслед за государственным регулированием цен последует введение обязательного ассортимента для торговых организаций. А с введением обязательного ассортимента потеряется сам смысл торгового бизнеса, магазины начнут закрываться и наступят времена дефицита.

— То, что торговым сетям будет невыгодно продавать, они не будут закупать и продавать, — уверен он. — Остается ввести плановое хозяйство и вернуться назад в СССР. Зачем торговым сетям собственность, которой они не могут распоряжаться? Рыночная экономика как раз начинается со свободного ценообразования.

Сейчас торговые сети и так ограничивают ценообразование механизмами конкуренции — потребитель голосует своим кошельком за качество товаров. С введением же госрегулирования оно неизбежно упадет, говорят в «Союзе потребителей». Одна из причин — торговцы не смогут продавать что-либо по ценам выше тех, что диктует государство, и им придется закупать их по меньшей стоимости. Для этого нужно будет искать новых поставщиков, товары которых будут изготовлены, к примеру, из менее качественного сырья.

Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что сейчас на рынке существуют различные форматы магазинов, от экономсегмента до премиального, и нормировать уровень наценки для всех — не рыночная мера. Многие форматы торговли могут просто исчезнуть, и потребитель не сможет выбирать магазин, в который ему комфортно ходить. Останутся только однотипные стандартные магазины. Кроме того, у каждого продовольственного товара есть своя цена, и в случае ограничения уровня наценки ритейл оставит только тот ассортимент, который будет приносить достаточную норму рентабельности.

— Некоторые товары торговля ставит на полку без наценки или ниже закупочной цены для привлечения трафика покупателей. Такие товары называются якорными. Это хлеб, крупы, молоко, сахар, яйца, соль, мясо кур, то есть товары, наиболее доступные для людей с низким уровнем дохода. В новых условиях розница вряд ли будет использовать такие приемы снижения цены, а следовательно, эти ходовые товары мы увидим уже по более высоким ценам», — уверен Дмитрий Востриков.

В «Руспродсоюзе» считают также, что еще одна проблема возникнет с кулинарией, которая готовится в сети, а наценка будет считаться от сырья.

— Например, в торговую точку поставлено свежее мясо, которое жарится, теряя при этом 30% веса, и продается готовым продуктом. При фиксированной наценке в 30% от цены поставки торговать шашлыком, готовыми отбивными, курами гриль и подобными продуктами станет просто невыгодно, — полагает Дмитрий Востриков.

В «Руспродсоюзе», так же как и в «Союзе потребителей России», прогнозируют, что с введением государственного контроля за ценами торговля перестанет быть доходным бизнесом, а себе в убыток никто работать не будет.

— Если учесть, что в первом законопроекте о госрегулировании предлагалось регулировать доходную часть на всей цепочке «от поля до прилавка», то бизнес перестает быть бизнесом и честнее восстановить госплан, межотраслевые коэффициенты и запретить коммерцию, но вряд ли государство готово к столь радикальным мерам, — отметил Дмитрий Востриков.

Руководитель Российской системы качества Максим Протасов уверен, что потребителям сегодня в первую очередь важны качество и потребительские свойства товаров и они не готовы ими жертвовать ради низких цен.

— По мнению граждан страны, приоритетом госрегуляторов должен стать не контроль за ценами, а меры по повышению качества продукции. Это также говорит и о возрастающей заинтересованности общества в информации о качестве товаров. Опыт европейских стран подсказывает, что с функцией по повышению качества на рынке успешно справляется тандем органов контроля и потребительских навигаторов, аналогичных Роскачеству, — сказал он.

По словам Протасова, одна из приоритетных задач государства сегодня — обеспечение не только безопасности всей продукции, но и переход к «высоким материям»: разработка опережающих стандартов качества как ориентиров для отраслей, предоставление гражданам объективной информации о качестве, контроль за соблюдением заявленных характеристик товаров.