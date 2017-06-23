Следственный комитет Нижнего Новгорода организовал проверку по факту пропажи 13-летнего Никиты Фатеева.

Предварительно стало известно, что мальчик ушел гулять с разрешения родителей. В районе девяти часов вечера он попрощался с другом, но ночевать домой не вернулся. Родители забили тревогу и утром обратились в полицию с заявлением о пропаже, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Телефон мальчика в настоящее время отключен. Ведутся поисково-спасательные работы отрядом «Волонтер», на сайте которого можно узнать приметы пропавшего ребенка.