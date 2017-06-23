Российский лидер Владимир Путин уверен, что России и Турции удастся в срок построить АЭС «Аккую».

Об этом президент РФ сказал в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Путин поблагодарил турецкого коллегу за то, что турецкий регулятор выдал лицензию на работу российскому оператору.

Российский президент отметил, что если другие вопросы будут решаться такими же темпами, планы будут выполнены в срок.

«В частности, введем первый блок АЭС к намеченному сроку», — добавил Путин.

Российский лидер позвонил турецкому коллеге с борта судна-трубоукладчика. В данный момент оно задействовано в прокладке газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.