Первый заместитель председателя фракции КПРФ Сергей Решульский прекратит свои депутатские полномочия из-за проблемам со здоровьем. Об этом рассказал сам коммунист, отметив, что уже написал заявление о сдаче мандата.

Депутат, который прошел все созывы Госдумы, досрочно покинет свой пост. Как сообщает «РИА Новости», Решульский недавно перенес операцию и чувствует, что не сможет работать в прежнем режиме.

Члены КПРФ с пониманием отнеслись к решению коллеги, а после выступления Решульского на пленарном заседании депутаты стоя ему аплодировали.

По информации Госдумы, выборы нового первого заместителя руководителя фракции пройдут позднее и решения будут приниматься коллегиально.