Законопроект, запрещающий кафе и барам Петербурга продавать алкоголь в бутылках и банках в ночное время одобрил комитет заксобрания города.

Депутаты таким образом решили ликвидировать лазейку в законе, позволяющую предпринимателям продавать алкоголь после 23:00. Удается это благодаря тому, что магазины маскируются под рюмочные и бары, реализуя алкогольную продукцию, не нарушая закон. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», инициаторы проекта хотят оставить легальной продажу лишь разливного алкоголя.

Законопроект рассмотрят на заседании городского парламента. Если документ будет утвержден, его направят на подпись губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.