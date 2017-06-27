Треть бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) осваивает частный сектор. С 2010 года процент коммерческих клиник, оказывающих услуги в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), вырос почти в четыре раза. В 2016 году их доля в бесплатной медицине составила уже 29%, сообщили «Известиям» представители Минздрава и ФОМСа.

В ведомствах отметили, что в 2012 году доля частных клиник в системе ОМС составляла 12,7%, то есть 1029 организаций, а уже в 2016 году этот показатель увеличился в 2,5 раза — до 2540 медицинских учреждений. Таким образом доля оказываемых населению коммерческими клиниками бесплатных услуг достигла уровня 29% от их общего объема.

В Минздраве «Известиям» пояснили, что сегодня в России создается национальная система здравоохранения, направленная на обеспечение возможности для каждого гражданина получить бесплатную медицинскую помощь в учреждении «любой формы собственности в соответствии с программой государственных гарантий».

— В настоящее время в сфере здравоохранения реализуется более 70 проектов государственно-частного партнерства с общим объемом привлекаемых инвестиционных средств более 61 млрд рублей. Это вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры по оказанию бесплатной медицинский помощи, — подчеркнули в Минздраве.

В министерстве также добавили, что с 2010 года число частных медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий, то есть бесплатно оказывающих медицинскую помощь пациентам, увеличилось в четыре раза, а их доля в общем числе медицинских организаций выросла с 7,6 до 29%.

В Фонде обязательного медицинского страхования подчеркнули, что нормативной базой в сфере здравоохранения установлены единые требования к квалификации медиков в клиниках всех форм собственности. Порядки оказания медицинской помощи также обязательны для всех.

— Участие частных клиник в реализации программ ОМС создает необходимую конкурентную среду для государственных медучреждений. Негосударственные клиники помогают обеспечивать реализацию основных принципов охраны здоровья граждан — повышение качества и доступности медицинской помощи, — заявила «Известиям» председатель ФОМСа Наталья Стадченко.

Основатель Фонда ОМС экономист Владимир Гришин считает, при выборе между государственным и частным медицинским учреждением люди выбирают часто последнее.

— Всё дело в том, что в государственных клиниках медики получают невысокие заработные платы, при этом нагрузка там в несколько раз больше, чем на врачей в коммерческом секторе. Квалифицированные, востребованные специалисты уходят работать в частные клиники. Поэтому и качество оказываемых услуг в частном секторе порой оказывается выше, — объяснил Владимир Гришин.

Кроме того, он подчеркнул, что частным клиникам выгодно оказывать услуги по программе территориального бесплатного обеспечения медицинских услуг, потому что это — стабильный приток финансовых средств и пациентов.

— Частные клиники стремятся в систему ОМС, потому что она обеспечивает им постоянный поток новых пациентов. Дело в том, что денег в системе фонда недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Поэтому, придя в частную клинику, человек может получить бесплатно, например, только услугу первичного приема, а дальше — если нужно, например, сдавать анализы — оказывается уже платная, дорогостоящая услуга. В итоге 40–50% на лечение люди всё равно оплачивают из своего кармана. Это выгодно частникам, — пояснил эксперт.

Гендиректор страховой компании «РЕСО-Мед» Юрий Демин рассказал, что один амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей. При этом в частных клиниках эта услуга стоит порядка 2 тыс. рублей.

В 2016 году страховую деятельность в системе обязательного медицинского страхования осуществляли 52 страховые медицинские организации. Помощь по ОМС оказывается в 8,5 тыс. медицинских организаций. В фонде застрахованы 146,5 млн человек.