Органы опеки, которые позволили отдать пятерых детей в неблагополучную семью, будут привлечены к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров заявил, что, помимо ответственности, которую понесут представители органов попечительства, будет также подготовлено необходимое представление в органы государственной власти на предмет устранения причин и условий этих нарушений.

Напомним, СК РФ уличил жителя Хабаровска в том, что он совершал развратные действия в отношении пяти приемных детей. В его отношении также заведено уголовное дело.