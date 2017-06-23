Введении штрафов за нецензурную брань в квартирах является хорошей мерой. Такую точку зрения высказала глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Это, на мой взгляд, мера хорошая... Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание. К сожалению, для многих россиян нецензурная лексика является неотъемлемой частью речи», — приводит слова общественника РИА «Новости».

При этом, подчеркивает Гриб, инициатива депутатов Госдумы может стать поводом для злоупотребления полномочиями и даже коррупции для сотрудников полиции.

Законопроект о штрафах за ругань в квартирах был одобрен комитетом Госдумы по законодательству и госстроительству. Согласно документу, россиянам будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 80 часов.