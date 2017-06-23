Полицейские совместно со спасателями ведут поиски двух человек, пропавших во время рыбалки на Ладожском озере в Ленинградской области.

Как сообщает ИА «Невские новости», накануне в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил о том, что его отец отправился на рыбалку и до сих пор не вернулся. Он рассказал, что его отец вместе с товарищем отправились на рыбалку на катере 19 июня и с тех пор не выходили на связь.

Информацию о пропавших подтвердили ТАСС в региональном управлении МЧС.

«Поиски пока результатов не дали», — сообщил собеседник агентства.