Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Московской области с Минприроды России обеспечить прекращение деятельности полигона твердых отходов с его последующей ликвидацией и рекультивацией в Балашихе. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что все необходимые меры следует принять до 22 июля 2017 года. Ответственными за исполнение назначены губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Минприроды Сергей Донской.