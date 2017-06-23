Новую взлетную полосу международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ (Бурятия) планируют сдать в установленный срок к началу 2018 года. Подрядчик сократил отставание по графику работ до 1,5 месяца.

Строительство на объекте ведется в круглосуточном режиме. На данный момент закончены работы по устройству щебеночного основания и укладке кабелей новой полосы. Генеральный подрядчик представил помесячный график работ в 2017 году, с учетом отставания 2016 года, сообщает ИА FlashSiberia.

Новая взлетная полоса будет построена параллельно существующей. Это позволит аэропорту принимать все виды воздушных судов. Ее длина составит 3,4 км, ширина — 45 м. Общая стоимость объекта оставляет 3,8 млрд рублей. Одновременно со строительством проходит реконструкция аэродромного комплекса.