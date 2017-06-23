Строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка «Надвоицы» планируется завершить до 2018 года. Решение о заключении дополнительного соглашения с правительством Карелии в целях реализации строительства объекта было принято руководством наблюдательного совета Фонда развития моногородов. Дополнительное соглашение предусматривает выполнение ряда изменений, которые планируется осуществить в IV квартале 2017 года.

На заседании наблюдательного совета фонда врио главы республики Артур Парфенчиков рекомендовал проработать вопрос о снижении тарифов на электроэнергию для предприятий будущего промышленного парка и расширении перечня видов экономической деятельности для резидентов, готовых разместить на промышленной площадке свои производства, сообщает ИА FlashNord.

Напомним, строительство промышленного парка в карельском городе Надвоицы ведется с 2015 года. Общая стоимость строительства инфраструктуры составляет 255,1 млн рублей. Предполагается, что на территории парка разместятся домостроительный комбинат и чулочная фабрика. К 2020 году планируется обеспечить достижение целевых показателей по созданию 484 рабочих мест на территории промпарка и привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.