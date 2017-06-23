Путин поручил разобраться с мизерной зарплатой почтальонов
Президент Владимир Путин по итогам «прямой линии» поручил провести проверку формирования размера заработной платы сотрудников «Почты России».
«Контрольному управлению президента Российской Федерации провести проверку формирования размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» по субъектам Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Срок исполнения поручения — до 1 октября 2017 года.
В ходе «прямой линии» почтальон пожаловался Путину на мизерный размер заработной платы. По его слова, он получает 3,6 тыс. рублей. Президент пообещал почтальону, что проверит, откуда взялась такая цифра.