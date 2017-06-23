Президент Владимир Путин по итогам «прямой линии» поручил провести проверку формирования размера заработной платы сотрудников «Почты России».

«Контрольному управлению президента Российской Федерации провести проверку формирования размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» по субъектам Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Срок исполнения поручения — до 1 октября 2017 года.

В ходе «прямой линии» почтальон пожаловался Путину на мизерный размер заработной платы. По его слова, он получает 3,6 тыс. рублей. Президент пообещал почтальону, что проверит, откуда взялась такая цифра.