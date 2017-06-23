Гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на территории Москвы в пятницу, сообщает столичный главк МЧС России.

«В ближайший час с сохранением на день и вечер 23 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, усиление ветра западной четверти 12–17 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают москвичей и гостей столицы о возможных подтоплениях, повреждениях линий электропередач. Сильный ветер может валить деревья и срывать рекламные конструкции, а так же крыши домов.

Рекомендуется ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.