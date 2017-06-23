Распространение санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань в квартирах, ставит своей целью устранение пробела в законодательстве, благодаря которому привлечь к ответственности дебошира можно было лишь в случае совершения действий в общественном месте, сказал «Известиям» адвокат Евгений Корчаго.

Ранее комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал законопроект о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство. Изменения предполагают исключение формулировки «в общественных местах». Таким образом, наказанию подлежит нарушение порядка и неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью — даже если это происходит дома.

Предлагаемое наказание — штраф от 1 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 80 часов или арест на 15 суток. Предложение также поддержала Общественная палата.

По словам Корчаго, именно указание общественного места в качестве обязательного признака диспозиции статьи давало возможность правонарушителям и бытовым хулиганам оставаться безнаказанными, продолжая терроризировать своим поведением домочадцев и соседей.

«Но важно не допускать перегибов на стадии правоприменения. Ведь появление дополнительных полномочий и расширение рычагов ответственности может создать у некоторых ретивых правоохранителей иллюзию вседозволенности, что приведет к злоупотреблениям на местах», — заключил эксперт.