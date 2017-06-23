Столичные эвакуаторы вывезли на специализированную стоянку миллионный автомобиль. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.

По его словам, миллионным автомобилем оказался Volvo, его переместили на спецстоянку на Южнопортовой улице за парковку на месте для инвалидов, сообщает RT со ссылкой на ТАСС. По словам Гривняка, эвакуаторы ежедневно выезжают в город по заявкам ГИБДД и МАДИ, чтобы эвакуировать нарушителей на спецстоянки. Он напомнил, что перемещение автомобилей проводится исключительно по решению инспекторов ГИБДД либо Московской административной дорожной инспекции. Согласно актуальным правилам дорожного движения, остановка и стоянка транспортного средства запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.