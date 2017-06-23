Выставка «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова», посвященная работе одного из главных экспериментаторов русского авангарда, открылась в Театральном музее им. А.А. Бахрушина в Москве. На выставке представлено около 250 произведений мастера, в том числе хранящихся в частной коллекции правнука художника