16–23 июня в объективе «Известий»
Заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы – 2018 по гандболу, Россия–Черногория
Церемония открытия Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена»
Марко Рохас (Новая Зеландия) и Александр Головин (Россия) во время матча Россия–Аргентина на Кубке конфедераций
Geek Picnic — крупнейший международный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. На фото: фестиваль в столичном парке «Коломенское»
На фестивале Geek Picnic в столичном парке «Коломенское»
Выставка «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова», посвященная работе одного из главных экспериментаторов русского авангарда, открылась в Театральном музее им. А.А. Бахрушина в Москве. На выставке представлено около 250 произведений мастера, в том числе хранящихся в частной коллекции правнука художника
Прощание с актером Алексеем Баталовым в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве
Выставка «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы, посвященная истории дореволюционных музыкальных инструментов и их роли в повседневной жизни людей
Встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым
Открытие выставки «(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве — на выставке представлены работы известных фотографов из разных стран мира, посвященные жизни в одном из самых закрытых государств
Эдуардо Варгас (Чили) и Адольф Тейку (Камерун) во время матча Чили–Камерун, проходившего в Москве в рамках Кубка конфедераций
Снос последней пятиэтажки серии К-7 в Северо-Западном округе Москвы, завершающий программу комплексной реконструкции пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения в 75-м квартале района Хорошево-Мневники
Сергей Безруков на пресс-конференции, посвященной открытию театрального фестиваля «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров»
Один из экспонатов в Музее техники Вадима Задорожного
Криштиану Роналду во время матча Россия–Португалия, состоявшегося в рамках Кубка конфедераций
Защитник сборной России Федор Кудряшов (справа) во время матча Россия–Португалия, состоявшегося в рамках Кубка конфедераций
Пресс-показ выставочного проекта «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский» в Новом пространстве Театра Наций. В рамках мультимедийного проекта представлены 15 живописных полотен и офортов Дмитрия Плавинского из коллекции Музея AZ и частных собраний, а также уникальные документы, фото- и видеоматериалы из архивов
Мемориальная акция «Свеча памяти 22 июня», состоявшаяся в Москве накануне Дня памяти и скорби
Церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь»