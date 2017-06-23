Президент России Владимир Путин прилетел на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море, где будет наблюдать за стыковкой двух частей газопровода «Турецкий поток».

На борту судна главу государства приветствовали капитан Фред Регтоп, президент компании «Олсиз» Эдвард Хеерема, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Сообщается, что Путин ознакомится с работой и особенностями корабля, реализацией проекта «Турецкий поток», а также будет присутствовать при стыковке мелководной и глубоководной частей трубопровода.

Реализация «Турецкого потока» — проекта газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в западную часть Турции — была возобновлена в июле 2016 года. Согласно проекту, первая нитка газопровода будет использоваться для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.