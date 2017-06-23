На Троицком XV раскопе в Великом Новгороде найдена первая в этом сезоне берестяная грамота. Ее обнаружили в слое начала XIII века, из чего можно сделать вывод, что она была сделана именно в это время.

Небольшой фрагмент грамоты получил порядковый номер 1090. Он был найден на крупнейшем в Великом Новгороде и базовом для Новгородской археологической экспедиции раскопе, который расположен в историческом центре города неподалеку от Кремля.Сейчас на этом раскопе продолжается изучение усадьбы, датированной XIV веком. Археологи нашли следы ювелирного производства — это обломки тиглей для переплавки драгоценных металлов.

Текст грамоты уже пытаются расшифровать лингвисты, передает Новгород.ру.

Как писали «Известия», первая берестяная грамота была найдена в Великом Новгороде в 1951 году. А тысячная — в июле 2010 года. Ее удалось расшифровать. Авторами послания были двое новгородцев, один из которых, Жирочка, уже известен археологам по другим грамотам.