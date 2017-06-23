По поручению президента РФ Владимира Путина, Минобороны обязано предоставить предложения по возможному увеличению предельного возраста пребывания на военной службе.

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующее распоряжение Путин дал по итогам «прямой линии». Ответственным за поручение назначен глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе», — говорится в поручении.

Кроме того, документ должен быть представлен до 20 декабря.