Окружной суд Вильнюса 7 июля огласит приговор россиянину Николаю Филипченко. Ему инкриминируют попытку завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, чтобы установить «прослушку» президента Дали Грибаускайте, сообщают прибалтийские СМИ.

Прокуратура страны предлагает приговорить Н.Филипченко к 10,5 годам лишения свободы.

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс заявил, что первые пять лет Филипченко должен провести в тюрьме. Только после этого он может быть переведён в колонию.

Напомним, Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.