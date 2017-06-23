Путин поручил правительству скорректировать границы озера Байкал
Президент России Владимир Путин по итогам обращений россиян на «Прямую линию» поручил правительству окончательно скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал.
«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия с учетом ранее данных поручений завершить корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризм», — говорится в перечне поручений.
Президент также утвердил срок выполнения данного поручения — до 1 марта 2018 года.
В пятницу, 23 июня, президент России утвердил свой перечень поручений по итогам «прямой линии с Владимиром Путиным».