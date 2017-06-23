Президент России Владимир Путин по итогам обращений россиян на «Прямую линию» поручил правительству окончательно скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия с учетом ранее данных поручений завершить корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризм», — говорится в перечне поручений.

Президент также утвердил срок выполнения данного поручения — до 1 марта 2018 года.

В пятницу, 23 июня, президент России утвердил свой перечень поручений по итогам «прямой линии с Владимиром Путиным».