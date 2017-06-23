Спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате обрушения породы в шахте «Интинская». В настоящий момент завершаются работы по разбору завалов и извлекается тело погибшего.

По информации экстренных служб, в забое шахты находились четыре человека. Один горняк был заблокирован породой. Приехавшая на место группа спасателей вывела около 200 человек из шахты, однако судьба одного человека до последнего оставалась неизвестной. Как пишет «Интерфакс», позднее при расчистке шахты, спасатели обнаружили пропавшего человека мертвым.

Напомним, ранее стало известно об обрушении породы на шахте в Коми.

По предварительным данным, несчастны случай произошел из-за нарушения техники безопасности.