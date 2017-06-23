В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом организаторы обещают бывшим школьникам немало сюрпризов.

Праздник начался в 22:00 на Дворцовой площади с яркого театрализованного пролога. Затем перед молодыми людьми выступят популярные российские исполнители, которых выбирали сами выпускники.

После концерта бывших школьников ждет пиротехническое шоу. Оно начнется в самый темный миг петербургской белой ночи — в 00:40.

Кульминацией праздника станет появление в пролете Троицкого моста бригантины под алыми парусами — символа прекрасной мечты.

«Нововведение 13-х по счету «Алых парусов» — это конкретное послание к выпускникам, смысл которого состоит в том, что мы сами создатели своего будущего. Любая мечта достижима, если трудиться и верить в себя», — говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Свыше 30 тысяч петербургских выпускников получат по два пригласительных билета. Ждут в Северной столице и гостей из других городов России.

Прямую трансляцию шоу можно смотреть на сайте специального проекта IZ.RU — «Поколение Z».