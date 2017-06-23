Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что российский МИД будет всячески отстаивать права соотечественников за границей, в том числе право на ношение георгиевской ленточки.

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Имею в виду то, что произошло вчера на Украине», — заявил министр.

Лавров уточнил, что мероприятия «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» особенно актуальны в памятные даты нашей истории.