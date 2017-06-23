В Каменном логу под Липецком погиб 25-летний альпинист Сергей Ушаков. Он сорвался со склона во время подготовки скал для тренировок. Его товарищи вызвали на место скорую помощь, однако врачи констатировали смерть. По данным спасателей, которые поднимали тело, инцидент произошел накануне вечером. Ушаков упал с высоты 12 м.

Инструктор и руководитель клуба «Против ветра» Сергей Ушаков профессионально занимался альпинизмом, он совершил подъемы на Эльбрус, вершины Кавказа, Крыма и Абхазии. А в выходные планировал поездку на Архыз.

Как сообщает GOROD48, друзья погибшего организовали сбор средств в интернете для помощи его семье. Все собранные деньги будут переведены матери Сергея.