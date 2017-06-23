Бывшая сотрудница администрации Заводского района города Саратова предстанет перед судом по обвинению в систематическом получении взяток на общую сумму 200 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных ведомств по Саратовской области собрали доказательную базу для обвинительного заключения и направили в районный суд. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, с 2015 года она, лично и с помощью посредника, получала от граждан денежные средства. За взятки бывшая чиновница закрывала глаза на незаконную торговлю, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, бывшую сотрудницу администрации задержали при получении незаконного денежного вознаграждения в 2016 году. Женщина уволилась с работы сама, написав заявление на имя главы районной администрации в день ареста.