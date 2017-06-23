Около 1 млн верующих поклонились мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе совместного пресс-центра Русской церкви и правительства столицы.

Количество паломников, пришедших поклониться святыне, впервые доставленной в Россию из Италии, достигло 989,2 тыс. человек. Отмечает, что уже в пятницу, 23 июня, будет преодолен рубеж в 1 млн человек. Поклониться мощам Николая Чудотворца можно до 12 июля, а уже 13 июля их привезут в Санкт-Петербург до 28 июля. Как сообщает телеканал «Звезда», ранее более 1 млн паломников приходили поклониться поясу Богородицы, мощам апостола и евангелиста Луки, деснице Иоанна Предтечи и другим святыням.