Белоруссия разместила еврооблигации объемом $1,4 млрд. Об этом сообщили в министерстве финансов страны в пятницу.

«Белоруссия разместила еврооблигации в размере $1,4 млрд. Евробонды размещены двумя траншами», — говорится в сообщении минфина Белоруссии.

Два выпуска евробондов размещается на пять и десять лет с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме $800 млн и $600 млн соответственно, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря минфина Ирину Комар.

Доходность первого, по ее словам, составляет 7,125% годовых, а более длительного — 7,625%.

Организаторами размещения стали Банк развития Белорусии, Citi и Raiffeisen Bank International AG. Road show евробондов состоялось в Бостоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Цюрихе с 19 по 21 июня, сообщает Утро.ru.

В последний раз на внешний рынок Белоруссия выходила в январе 2011 года, разместив семилетние евробонды с доходностью 8,95%.