На космодроме Восточный 23 июня начинают работать студенческие отряды. Молодежь направят на стартовый и технический комплексы в рамках Всероссийской студенческой стройки.

Девушки и юноши приедут из шести регионов: Амурской области, Приморского и Алтайского краев, Москвы, Крыма и Кемерово. По традиции, между отрядами будут проходить соревнования по производственным показателям. Запланированы спортивные мероприятия, песенные конкурсы, пишет ИА «Амур.инфо».

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил о том, что новый российский космодром Восточный, который ранее предполагалось использовать только для гражданских запусков, будет использоваться совместно с Минобороны РФ. Глава правительства России Дмитрий Медведев посетит площадку в сентябре по приглашению вице-премьера Дмитрия Рогозина. По словам вице-премьера, строительство всех объектов в городе закончится в сентябре.