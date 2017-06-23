Полузащитник московского "Спартака" и молодежной сборной России Александр Зуев пополнил состав "Ростова" на правах аренды, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт донского клуба. 20-летний футболист будет выступать за команду Леонида Кучука до конца сезона-2017/18.

В этом году Александр Зуев стал чемпионом России в составе "Спартака", однако вторую часть сезона полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов", в которые был отдан на правах полугодичной аренды в марте. В завершившемся розыгрыше российской премьер-лиги (РФПЛ) Зуев провел 17 матчей (6 - в первой части сезона за "Спартак" и 11 - во второй части сезона за "Крылья") и отдал две результативные передачи.

Отметим, переход Александра Зуева в "Ростов" обсуждался лично с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Итальянский специалист пока не готов предоставить российскому полузащитнику достаточное количество игровой практики в московском клубе, но и расставаться с ним навсегда тренер не собирается. Что касается самого Зуева, то в составе дончан футболист рассчитывает регулярно выходить на поле, что поможет ему добиться прогресса.

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