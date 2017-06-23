Погоней и стрельбой закончилась в четверг вечером в Санкт-Петербурге попытка правоохранительных органов провести контрольную закупку наркотиков у местных наркоторговцев.

Почувствовав неладное, торговцы наркотиками предпочли скрыться с места на бронированном автомобиле Lexus, попутно выбрасывая вещество из окон машины. Стражи порядка бросились в погоню и начали стрелять по колесам. Однако наркоторговцы открыли ответный огонь.

Лишь спустя некоторое время, когда полицейские уже пробили колеса машины, иномарка, искря днищем, остановилась, а злоумышленники были задержаны. По предварительным данным, в машине нашли несколько килограммов наркотиков.