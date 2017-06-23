Китайская баржа до сих пор находится возле берега в Благовещенске, потому что села на мель. Инцидент произошел из-за снижения уровня воды в реке Амур.

Судно пытаются снять с мели службы КНР, российские спасатели в работах не задействованы. Как сообщает ИА «Амур.инфо», никаких повреждений баржа не получила.

Напомним, китайская баржа и судно-толкач 22 июня встали в нескольких метрах от берега РФ. Суда заметили отдыхающие рядом жители. Так близко иностранные баржи в этом районе Благовещенска еще не видели. Очевидцы с берега наблюдали, как китайский экипаж нервничал, на берегу были слышны крики.