В столице открылся 39-й Московский международный кинофестиваль. Все основные показы, включая просмотры для журналистов, на этот раз пройдут в мультиплексе «Октябрь», но для церемоний открытия и закрытия организаторы форума традиционно арендовали кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади.

К счастью гостей фестиваля, дождь, ливший в столице с самого утра, закончился аккурат за 15 минут до начала красной дорожки. О былой непогоде, чуть было не испортившей дефиле, напоминала лишь лужа перед парадной лестницей кинотеатра. Солнце тоже показалось, но теплее от него актрисам в легких вечерних платьях (церемонию посетили Ирина Мирошниченко, Светлана Ходченкова, Дарья Мороз, Олеся Судзиловская, Кристина Орбакайте, Елена Захарова, Анна Снаткина и другие знаменитости), увы, не стало.

Главным украшением открытия ММКФ, бесспорно, стала итальянская актриса Орнелла Мути, принявшая приглашение Никиты Михалкова войти в состав жюри фестиваля. На красной дорожке 62-летняя знаменитость продемонстрировала фирменное сочетание живой непосредственности, ослепляющей женственности и горделивой красоты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

За несколько минут до начала церемонии на красной дорожке появился и президент фестиваля, режиссер Никита Михалков. Услышав, как фотокорреспонденты наперебой кричат гостье: «Оrnella, per favore!», Никита Сергеевич направился к актрисе. Мэтр отечественного кино крепко обнял европейскую знаменитость и с удовольствием позировал фотографам. Эта фотосессия долго не заканчивалась, поскольку Никита Сергеевич с улыбкой соглашался на просьбу каждого из фотокоров повторить объятия с госпожой Мути.

Открытие 39-го ММКФ совпало с трагической датой — днем начала Великой Отечественной войны, а потому началась с премьеры песни «Верните память» в исполнении Наргиз Закировой. Автором слов оказалась официальный представитель МИДа Мария Захарова. После первых нот зрители в зале стали подниматься со своих мест и продолжили слушать композицию стоя, многие плакали.

Михалков, пропустивший прошлогоднюю церемонию открытия по болезни, в этот раз приветствовал гостей со сцены, озвучив статистику смотра. Затем к Никите Сергеевичу присоединился председатель жюри основного конкурса – Реза Миркарими, обладатель «Золотого Георгия» прошлого фестиваля.

— Я скажу по секрету, почему мы пригласили Резу стать председателем жюри. Не сделай мы этого, пришлось бы взять его картину в конкурс, и тогда он наверняка бы снова получил главную награду. А это нечестно по отношению к другим кинематографистам, — пошутил Никита Михалков.

Приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» был удостоен актер Франко Неро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Мы собрались здесь, потому что любим кино, — обратился к залу прославленный мастер. — Для меня кино — это большие города, где живут не похожие друг на друга люди и каждый из них пытается осуществить свою заветную мечту. Кино — это прежде всего свобода. В странах, где нет свободы, нет и кино.

В этом году в основном конкурсе Московского кинофестиваля участвуют 13 фильмов (из них три — российские). Картины были отобраны из 1803 заявок. Жюри под председательством режиссера и продюсера Резы Миркарими (Иран), в которое вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Орнелла Мути (Италия), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия), объявит свой вердикт 29 июля.