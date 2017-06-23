Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин впервые обошел по популярности лидера Консервативной партии Терезу Мэй. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.

Согласно результатам исследования, 35% британских граждан в должности главы правительства хотят видеть Джереми Корбина. Действующего премьера Терезу Мэй поддержали 34% респондентов. Вместе с тем 30% опрошенных не дали определенного ответа. Ранее участники подобных опросов отдавали предпочтение Мэй.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», досрочные парламентские выборы, проведенные 8 июня по инициативе премьер-министра, оказались неудачными для Консервативной партии, в результате которых тори потеряли 13 мандатов и абсолютное большинство. Это существенно слабило позиции действующей главы правительства.