Мужчина погиб при пожаре в Саратовской области
Мужчина погиб при пожаре в городе Пугачеве Саратовской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в половине третьего ночи. В квартире пятиэтажного здания на улице Ермощенко после тушения пожара обнаружили тело 65-летнего хозяина жилища. Мужчина отравился угарным газом, сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Сейчас следователи Саратовского подразделения СК проводят проверку обстоятельств трагедии. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.