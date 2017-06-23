Мужчина погиб при пожаре в городе Пугачеве Саратовской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в половине третьего ночи. В квартире пятиэтажного здания на улице Ермощенко после тушения пожара обнаружили тело 65-летнего хозяина жилища. Мужчина отравился угарным газом, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Сейчас следователи Саратовского подразделения СК проводят проверку обстоятельств трагедии. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.