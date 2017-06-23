Бывшему заместителю начальника Управления ФСИН по Тамбовской области предъявлено обвинение в мошенничестве. Он подозревается в получении обманным путем 1,1 млн рублей от отца одного из осужденных.

Мужчине было обещано досрочное освобождение сына, чего сделано не было. Однако деньги офицеру были переведены двумя траншами по 500 тыс. и 600 тыс. рублей, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.

По статье о мошенничестве офицеру грозит до 6 лет лишения свободы. Однако этот срок может возрасти, поскольку ранее ему были предъявлены обвинения во взяточничестве и совершении должностных преступлений.