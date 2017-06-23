Сотрудники Примавтодора на треть выполнили укладку земельного полотна на строительстве дороги Хабаровск–Владивосток–Меркушевка к участкам резидентов ТОР «Михайловский». Срок завершения работ — ноябрь 2017 года.

Общая протяженность автодороги составит 6,5 км. Началось возведение однопролетного моста длиной 18 м через водоотводный канал, передает ИА PrimaMedia.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 65 млрд рублей с перспективой создания около 4 тыс. рабочих мест.

Как ранее писали «Известия», ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект осуществляет компания «Мерси Трейд» — планируется запустить семь свинокомплексов производительностью до 540 тыс. голов в год. Всего для ТОР «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры, из них 12 находятся в зоне ответственности Приморского края. Дороги, системы водоснабжения и водоотведения нужно ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года.