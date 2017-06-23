Работы по реконструкции Малого театра в Москве завершились. Об этом сообщил в пятницу глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Здание театра было закрыто на реконструкцию с 2014 года. В ближайшее время его введут в эксплуатацию.

«Заключение о соответствии уже получено, на днях будет получено разрешение на ввод», — цитирует ТАСС главу департамента. Точную дату открытия Левкин называть не стал.

По информации Министерства культуры РФ, сметная стоимость объекта составила более 7,1 млрд рублей, передает телеканал «360».