Прокуратура Сахалинской области провела проверку строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию перинатального центра ГБУЗ «Сахалинская областная больница» Южно-Сахалинска. Обнаружены нарушения требований проектной документации.

В частности, в здании нет огнезадерживающих клапанов, указателей к местам расположения пожарных гидрантов. Кроме того, строители допускались к опасным работам без средств индивидуальной защиты. Кроме того, постройки не соответствуют генеральному плану объекта, сообщает ИА SakhalinMedia.

Возбуждены дела об административном правонарушении. Устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры Южно-Сахалинска.